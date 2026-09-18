Физика больше не будет скучной!

Департамент образования ЕАО (18.09.2026):

Кабинет физики в школе №7 п. Николаевка преобразился до неузнаваемости. Теперь это новое высокотехнологичное пространство с лабораторными рабочими местами и безопасной инфраструктурой. Здесь дети могут подключать оборудование, собирать показатели, анализировать и обсуждать результаты.

Модернизацию кабинета в школе провели при поддержке Группы компаний «Хевел». Пока школьники учат закон Ома, инвесторы участвуют в строительстве солнечной электростанции у села Дежнёвка в Смидовичском районе. Этот проект губернатор ЕАО Мария Костюк и представители бизнеса утвердили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Обновленная база позволит школе углубить инженерный профиль и начать готовить будущие кадры для дальневосточной энергетики.

Партнерство продолжится:

ГК «Хевел» планирует закупку нового учебного оборудования для кабинета физики и берет на себя ремонт актового зала школы.