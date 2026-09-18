Кто проверяет проверяющих? Дмитрий Зорин — о деньгах заводов, «своих» производителях и границах контроля

Первые две части исследования RusCable.Ru, посвящённого ЕСВК, неожиданно вывели дискуссию далеко за рамки одной системы контроля качества.

Если результаты испытаний способны влиять на репутацию производителя, отношения с дистрибьюторами и коммерческие решения на сотни миллионов рублей, то возникает вполне закономерный вопрос: а насколько прозрачна работа тех, кто сегодня проверяет кабельный рынок?

На фоне этой дискуссии в редакцию RusCable.Ru обратился EL-комитет НОПСМ с предложением подробно рассказать, как устроена его система мониторинга. Мы решили не ограничиваться общими разговорами о качестве и задали руководителю EL-комитета Дмитрию Зорину вопросы, которые действительно возникают у рынка.

Почему работу комитета финансируют кабельные заводы — и можно ли при такой модели говорить о независимости?

Почему в последние годы в публичной базе испытаний продукция участников EL-комитета показывает только положительные результаты?

Что на самом деле означает громкая статистика вроде «60% проверенных образцов не соответствует ГОСТ» — и почему её нельзя автоматически переносить на весь рынок?

Кто выбирает продукцию для проверки, как фиксируется отбор, что происходит с отрицательным результатом и может ли такой результат превратиться в инструмент давления на производителя?

Ответ Дмитрия Зорина на последний вопрос, пожалуй, лучше всего объясняет, почему этот разговор важен именно сейчас:

«Результаты испытаний не должны быть инструментом скрытого давления».

Отдельно мы поговорили и о принципиальной границе, которую EL-комитет проводит для себя: результаты мониторинга, по словам Дмитрия Зорина, не должны диктовать бизнесу, «с этими работай, а с этим — нет». Решение о выборе контрагента должно оставаться ответственностью самого бизнеса.

Это интервью не ставит точку в разговоре о системах контроля качества кабеля. Скорее наоборот — добавляет в него ещё одну важную сторону и позволяет предметно сравнивать не лозунги, а механику работы разных систем.



Читайте большое интервью с Дмитрием Зориным на RusCable.Ru.

Кто проверяет проверяющих — и на чём на самом деле строится доверие к результатам испытаний?