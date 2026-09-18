Нижегородские ученые разработали технологию производства пористых лент из никелевых порошков

Исследователи Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разработали и запатентовали технологию производства пористых лент из никелевых порошков. Изобретение позволяет создавать прочные фильтрующие элементы из материалов, которые ранее считались непригодными для прокатки.

Никелевые порошки с формой частиц, близкой к идеальной сфере, обладают ценными физико-химическими свойствами, но имеют существенный технологический недостаток: они практически не «сцепляются» друг с другом при прокатке. Из-за гладкой поверхности частицы не образуют целостного полотна, что до сих пор делало невозможным их использование в производстве фильтров.

Чтобы решить эту проблему, авторы предложили добавлять в состав шихты 15–20 % мелкодисперсного никелевого порошка с «разветвленной» формой частиц.

«Представьте это как пазл. Крупные шаровидные частицы не могут схватиться между собой, но если мы добавим к ним мелкие частицы с разветвленной поверхностью, они создадут своего рода каркас. Эти «разветвленные» частицы обволакивают сферы, обеспечивая надежное сцепление при прокатке», — рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры «Материаловедение, технологии материалов и термическая обработка металлов» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Евгений Беляев.