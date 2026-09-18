Рязанские электросети закажут голосового и чат-бота с генеративным ИИ почти за 1,5 млн рублей Источник

В Рязани закажут голосового и чат-бота с генеративным искусственным интеллектом. Заказчик – АО «Рязанские городские распределительные электрические сети» – объявил аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на услуги на платформе TWIN. Максимальная цена договора составляет 1,5 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 по 29 сентября 2026 года, итоги подведут 6 октября. Победитель обеспечит распознавание и синтез речи, работу голосового бота, рассылку нотификаций и сообщений через чат-ботов и техническую поддержку чат-бота с генеративным ИИ. Услуги будут проводиться удалённо с 1 января по 31 декабря 2027 года. Техподдержку исполнитель будет оказывать по будням с 8:00 до 17:00 по московскому времени через телефон, электронную почту и мессенджер.

Контракт закроет годовую потребность электросетевой компании в автоматизированном общении с клиентами и сотрудниками. Резерв для малого бизнеса открывает конкуренцию небольшим ИТ-подрядчикам в сегменте генеративного ИИ.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.