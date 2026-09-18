В ЮВАО развивают промышленную инфраструктуру: от фармацевтики до станкостроения

В Юго-Восточном административном округе Москвы продолжается развитие промышленной инфраструктуры: совокупно в рамках масштабных инвестиционных проектов в округе появятся 12 объектов. Предприятия разместятся в шести районах — Люблине, Печатниках, Капотне, Некрасовке, Выхине-Жулебине и Нижегородском. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Производственные МаИП позволяют Москве последовательно развивать современную инфраструктуру. Один из наиболее ярких примеров — Юго-Восточный административный округ, где на разных этапах реализации находятся 12 высокотехнологичных предприятий. После ввода в эксплуатацию всех промышленных площадей будет создано более четырех тысяч рабочих мест. Новые предприятия охватят широкий спектр отраслей — от производства полимерной продукции, железобетонных конструкций и изделий из древесины до выпуска лекарственных препаратов, электронного и осветительного оборудования. Совокупный объем частных инвестиций в создание этих производств превысит 30 миллиардов рублей», — добавил Анатолий Гарбузов.

Ряд промышленных МаИП на юго-востоке столицы уже завершены. Один из них — завод по производству товарного бетона и железобетонных изделий ООО «Альфа», расположенный в районе Капотня. Предприятие, площадь которого составляет свыше 14 тысячи квадратных метров, обеспечило создание рабочих мест более чем для сотни высококвалифицированных специалистов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют системно развивать промышленную инфраструктуру столицы, расширяя производственные мощности, а также внедряя передовые технологии и повышая конкурентоспособность столичной экономики. Для реализации 12 МаИП в ЮВАО город выделил инвесторам более 32 гектара земли на территории шести районов. Наибольшее количество проектов — шесть — находятся в районе Некрасовка. Договоры на половину из них были заключены в прошлом году. Всего в Некрасовке для МаИП бизнесу предоставили более 27 гектаров», — отметила Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Екатерина Соловьева.

Строительство промышленных объектов в рамках МаИП в столице проходит под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

«Разрешительная документация уже оформлена на два здания общей площадью свыше 14,6 тысячи квадратных метров: в Сормовском проезде и на Ферганской улице. Наши инспекторы регулярно проводят контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых оценивают соответствие выполненного объема работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Это позволяет гарантировать надежность и безопасность комплексов после их ввода», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.

