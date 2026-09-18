В десяти минутах от метро: на севере Москвы возводят новый деловой комплекс по программе МПТ

На севере Москвы продолжается строительство современного делового комплекса «ЛАВИН» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и программы комплексного развития территорий (КРТ). Удобное расположение рядом с метро, Московскими центральными диаметрами и крупнейшими городскими магистралями позволит будущим сотрудникам быстро добираться до работы из разных районов столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город реализует программу стимулирования создания мест приложения труда, которая способствует формированию современных деловых пространств в районах с высокой транспортной доступностью. Новый офисный комплекс станет одним из таких объектов: дорога до ближайшей станции метро займет около 10 минут пешком, а удобные выезды на основные городские магистрали позволят быстро добраться до ключевых инфраструктурных центров столицы. Так, путь до Белой площади составит порядка 15 минут, а до офисного центра “Москва-Сити” — около 20 минут. Такое расположение создает комфортные условия для сотрудников и повышает привлекательность для будущих резидентов», — добавил Максим Ликсутов.

Благодаря выгодному расположению и развитой транспортной инфраструктуре новый деловой комплекс станет удобной площадкой для размещения компаний различных отраслей и создаст комфортные условия для будущих сотрудников.

«Редевелопмент бывших промышленных территорий открывает новые возможности для развития городской экономики. Так в столице появляются современные деловые пространства, способные стать точками притяжения бизнеса и квалифицированных специалистов. Один из ярких проектов реализуется на территории бывшей промзоны “Дегунино-Лихоборы”, где строится крупнейший в Северном административном округе деловой комплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда. Его общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию объект создаст свыше 800 новых рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Строительство объекта ведется в рамках реализации проекта комплексного развития территории площадью 15,34 гектара в бывшей промзоне Дегунино-Лихоборы.

«Офисно-деловой центр “Лавин” станет частью формируемого в Ильменском проезде многофункционального городского квартала, к строительству которого инвестор приступил в рамках реализации проекта КРТ. Всего здесь построят почти 363 тысячи квадратных метров современной недвижимости, в том числе около 240 тысяч квадратных метров жилья, один из домов уже возводится. В шаговой доступности будут построены образовательный комплекс со школой на 800 мест и детским садом для 350 воспитанников, детская школа искусств и медицинский центр. Таким образом, новый квартал станет привлекательным центром притяжения и развития всего района Западное Дегунино», — проинформировал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует реализацию проекта в Ильменском проезде на всех этапах.

«Общая площадь бизнес-центра составит 29 тысяч квадратных метров. Инспекторы Комитета провели вторую выездную проверку на площадке, в ходе которой оценили соответствие выполненного объема работ и примененных материалов утвержденным проектным решениям. Кроме того, наши специалисты на постоянной основе оказывают застройщику консультационную поддержку», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В основу архитектурной концепции комплекса легла метафора воздуха, которая нашла отражение в светлых фасадах с выразительной рельефной пластикой, формирующих современный и узнаваемый облик здания.

Бизнес-центр реализует девелопер FORMA.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,5 триллиона рублей, что позволит создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

