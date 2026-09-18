В поездах РЖД появится робот-проводник Володя

6 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
rzd-partner.ru
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Робот уже совершил экспериментальную поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан». Во время испытаний Володя встречал пассажиров при посадке, проверял билеты и документы, а также общался с путешественниками.

Впервые об испытаниях робота-проводника РЖД сообщили в конце июля 2026 года. Тогда он отправился в тестовый рейс на «Сапсане» №768. В компании называют Володю первым в мире роботом-проводником.

По внешнему виду робот напоминает китайского человекоподобного робота Unitree G1. При этом РЖД официально не уточняли модель используемой платформы. 

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