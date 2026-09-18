«Россети Юг» зарегистрировали 18 случаев повреждения ЛЭП водителями автотранспорта на севере Кубани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала 2026 года зафиксировали 18 случаев повреждения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) сторонними лицами – водителями автотранспорта и спецтехники в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Инциденты произошли в Староминском, Ленинградском, Кущевском, Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края. Виновникам происшествий предстоит возместить ущерб, который превысил 1,5 млн рублей.

Так, в станице Кущевской водитель грузового крана не справился с управлением и повредил три опоры ЛЭП. Без электроэнергии остались почти 900 домовладений, два социально значимых учреждения и четыре многоквартирных дома. Энергетики Ленинградских электрических сетей оперативно устранили повреждения и восстановили электроснабжение потребителям.

В результате подобных ситуаций страдают не только участники ДТП и электросетевая компания, которая направляет дополнительные средства для проведения внеплановых работ, но и потребители, на время остающиеся без электроснабжения.

Энергетики призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность вблизи энергообъектов, а также напоминают о запрете на работы (в том числе с крупногабаритной спецтехникой) в охранных зонах ЛЭП без согласования с электросетевой организацией.