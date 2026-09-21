Дрель с функцией микроудара ARMATOOL IEK — инновационный инструмент для эффективной и безопасной работы

Дрель с функцией микроудара ARMATOOL IEK позволяет делать отверстия большого диаметра в стенах из кирпича и железобетона высоких марок, в том числе армированного. Сочетает вращательное движение с высокочастотными импульсами и производит мягкие и частые микроудары. Это ускоряет сверление, снижает нагрузку на оператора и предотвращает повреждение материала, в отличие от более мощных ударов перфоратора.

В ассортименте также наиболее востребованные алмазные коронки , позволяющие получать отверстия диаметром 68, 72 и 82 мм для установки монтажных и распаечных коробок в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и других материалах.

Преимущества дрели с функцией микроудара ARMATOOL IEK

Производительность значительно выше, чем у классического перфоратора — эффективно для ремонта в условиях ограничений по «тихим часам».

Высокая мощность при небольшом весе — 1800 Вт: дрель незаменима при бурении большого количества отверстий для монтажа ЭУИ без специальной станины.

Бесщеточный двигатель в ударопрочном пылезащитном корпусе — долговечная работа в условиях сильной запыленности.

Система управления с обратной связью информирует о состоянии инструмента.

Блокировка шпинделя при резком повороте корпуса дрели на угол более 30° предотвращает травмы и переломы.

Технические характеристики дрели с функцией микроудара ARMATOOL IEK

Диаметр сверления: до 130 мм.

2-скоростной редуктор: 1250–2500 об/мин.

Частота микроударов в минуту: 20 000 / 40 000 (подключаемый).

Резьба на валу: м16.

Защитная муфта.

Защита от перегрева.

Наличие пылеотвода.

Длина кабеля: 3 м.

Напряжение: 220 В, 50 Гц.

В комплекте: