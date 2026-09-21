Дрель с функцией микроудара ARMATOOL IEK — инновационный инструмент для эффективной и безопасной работы

21 сент. 2026, 14:34
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Группа компаний IEK
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Дрель с функцией микроудара ARMATOOL IEK позволяет делать отверстия большого диаметра в стенах из кирпича и железобетона высоких марок, в том числе армированного. Сочетает вращательное движение с высокочастотными импульсами и производит мягкие и частые микроудары. Это ускоряет сверление, снижает нагрузку на оператора и предотвращает повреждение материала, в отличие от более мощных ударов перфоратора.

В ассортименте также наиболее востребованные алмазные коронки, позволяющие получать отверстия диаметром 68, 72 и 82 мм для установки монтажных и распаечных коробок в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и других материалах.

Преимущества дрели с функцией микроудара ARMATOOL IEK

  • Производительность значительно выше, чем у классического перфоратора — эффективно для ремонта в условиях ограничений по «тихим часам».
  • Высокая мощность при небольшом весе — 1800 Вт: дрель незаменима при бурении большого количества отверстий для монтажа ЭУИ без специальной станины.
  • Бесщеточный двигатель в ударопрочном пылезащитном корпусе — долговечная работа в условиях сильной запыленности.
  • Система управления с обратной связью информирует о состоянии инструмента.
  • Блокировка шпинделя при резком повороте корпуса дрели на угол более 30° предотвращает травмы и переломы.

Технические характеристики дрели с функцией микроудара ARMATOOL IEK

  • Диаметр сверления: до 130 мм.
  • 2-скоростной редуктор: 1250–2500 об/мин.
  • Частота микроударов в минуту: 20 000 / 40 000 (подключаемый).
  • Резьба на валу: м16.
  • Защитная муфта.
  • Защита от перегрева.
  • Наличие пылеотвода.
  • Длина кабеля: 3 м.
  • Напряжение: 220 В, 50 Гц.

В комплекте:

  • насадка для удаления продуктов бурения из-под режущего инструмента;
  • набор ключей для смены рабочих насадок;
  • центрирующие буры для более точного засверливания по разметке.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.