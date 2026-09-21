Энергетики смоленского филиала «Россети Центр» восстановили более 80 трансформаторов на собственной ремонтной базе

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» с начала года отремонтировали 87 трансформаторов напряжением 10-0,4 кВ в производственном цехе на базе Смоленского района электрических сетей.

Использование различных типов станков и инструментов отечественного производства позволяет выполнять ремонт и другого оборудования, в том числе, предохранителей и электродвигателей. За 8 месяцев текущего года энергетики отремонтировали более 960 предохранителей и ввели в эксплуатацию 17 двигателей для систем охлаждения трансформаторов и приводов.

Использование собственной ремонтной базы позволяет специалистам «Смоленскэнерго» сократить затраты и повысить качество подготовки энергооборудование к прохождению осенне-зимнего периода.