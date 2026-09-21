Паритет запустил производство термостойких кабелей и проводов ПарСил-180

Паритет начал выпуск кабелей и проводов ПарСил-180 для оборудования, которое работает рядом с источниками тепла или при постоянно повышенной температуре. Рабочий диапазон продукции составляет от -60 до +180°C. Серия включает 490 маркоразмеров.

Конструкция и ресурс

Кабели и провода выпускаются с гибкими медными лужеными жилами класса 5 сечением от 0,25 до 6 мм². Изоляция проводов, а также изоляция и оболочка кабелей выполнены из кремнийорганической резины. Рабочее напряжение составляет до 300 В.

Конструкция допускает воздействие минеральных и смазочных масел, а также дизельного топлива. Продукция предназначена для стационарной прокладки и эксплуатации с ограниченной подвижностью.

Ресурс зависит от температуры и режима работы. При +80°C он составляет не менее 20 лет, при +150°C 20 000 часов, при +180°C 5 000 часов. При более низкой температуре фактический срок эксплуатации может быть больше.

Где применять

ПарСил-180 подходит для подключения промышленных печей, нагревателей, осветительного и вентиляционного оборудования, а также для межблочного монтажа.

Кабели и провода можно применять в металлургии, стекольном и керамическом производстве, при переработке пластмасс, в пекарском оборудовании, саунах, хаммамах и бойлерных.

Для участков с электромагнитными помехами, риском механических повреждений или повышенной влажностью предусмотрены исполнения с экраном, панцирной оплеткой и дополнительным защитным шлангом. Подробнее о конструкции и обозначениях можно узнать в материале о маркообразовании ПарСил-180.

Поставка и разработка под проект

Стандартная упаковка кабелей и проводов ПарСил-180 составляет 100 метров. Другую длину бухты можно согласовать при заказе. Срок поставки составляет от двух недель с момента оплаты.

Для проектов с особыми требованиями Паритет может разработать кабельное исполнение по техническому заданию заказчика. Специалисты также помогут подобрать замену термостойким кабелям типов SiF, SiHF и их защищенным исполнениям.

Документы и контроль качества

ПарСил-180 производится по ТУ 27.32.13-042-39793330-2026. Каждая партия проходит выходной контроль в лаборатории завода и сопровождается паспортом качества.

Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 подтверждено сертификатом, требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 декларацией.

Характеристики и артикулы представлены на странице 158 каталога Паритета. С 1 октября 2026 года продукция войдет в обновленный прайс-лист.

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