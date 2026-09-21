В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А‑147 между поселками Ольгинка и Небуг

В Краснодарском крае подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило госконтракт на ремонт участка с 35-го по 48-й км федеральной трассы А‑147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия. Работы будут проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», их старт запланирован на 2027 год.

Более 12 км автодороги между поселками Небуг и Ольгинка приведут к нормативным показателям до конца 2028 года. На объекте будут произведены ремонт водопропускной трубы, замена слоев покрытия, устройство монолитных железобетонных водоотводных лотков, укрепление кюветов и обочин, восстановление тротуара, установка барьерного ограждения.

Кроме того, контрактом предусмотрен ремонт водопропускных труб с восстановлением асфальтобетонного покрытия, бортового камня и парапетного ограждения на 86‑м (близ поста Магри) и 138‑м (у п. Головинка) км указанной автодороги. На отрезках с двухполосным движением возможно временное введение реверсивной схемы.

Напомним, что трасса А‑147 является ключевой дорогой, соединяющей курорты Сочи. В сезон по ней ежесуточно проезжают десятки тысяч туристов, а местные жители используют автодорогу для повседневных поездок.

Участок между Ольгинкой и Небугом включает как сравнительно длинные прямые, так и серпантины, в том числе петлю с углом разворота более 180 градусов в долине реки Казачья Щель. Здесь чередуются двух‑ и трехполосные отрезки, а интенсивность движения зачастую превышает проектную. По этой причине поддержание нормативных эксплуатационных характеристик дороги имеет ключевое значение для безопасности и комфорта передвижения гостей и жителей как Туапсинского района, так и других популярных мест отдыха в Краснодарском крае и Абхазии.