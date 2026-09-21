В Красноярском крае начнётся освоение Морянихинской площади

В Ангарском рудном районе Красноярского края планируется начать освоение Морянихинской площади. Проект будет реализовывать ООО «Моряниха» при поддержке Русской медной компании, сообщили в Администрации Губернатора Красноярского края и Правительстве Красноярского края.

Инвестиционный проект представили губернатору региона Михаилу Котюкову на пленарном заседании в Национальном центре «Россия» на Енисее. В настоящее время проводится регистрация юридического адреса ООО «Моряниха» в Красноярском крае.

В случае подтверждения запасов на Сухопитской площади планируется построить горно-обогатительный комбинат, а на Токминском участке — подземный рудник. Полученный концентрат предполагается перевозить железнодорожным транспортом на Урал для дальнейшей переработки.

Проект предусматривает применение современных технологий и проведение комплекса природоохранных мероприятий по защите водоёмов, атмосферного воздуха и почвы. Независимый экологический контроль должны осуществлять аккредитованные лаборатории. Также запланированы развитие социальной инфраструктуры и поддержка инициатив в сферах образования, культуры, спорта и экологии.

«На предприятии предполагается создать 1000 рабочих мест и ещё 500 после второго этапа реализации проекта – разработки Токминского участка», — рассказал вице-президент по персоналу АО «Русская медная компания» Кирилл Попов.

Не менее 95% коллектива планируется сформировать из жителей Красноярского края. Прогнозируемая средняя заработная плата на предприятии составит не менее 130 тыс. рублей.

Для подготовки специалистов компания намерена взаимодействовать с образовательными учреждениями региона. Предусмотрены целевое обучение, создание профильных специальностей, оснащение материально-технической базы, организация практик и стажировок. В Красноярском крае также планируется открыть филиал Корпоративного университета компании.