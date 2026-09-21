Вологда направит почти 80 млн рублей на художественную подсветку исторических зданий

В Вологде установят современную систему архитектурного освещения на пяти объектах культурного наследия. На эти цели выделили 79,9 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подсветка появится на Советском проспекте в домах 6, 14 и 20, на доме 4 Каменного моста и на строении 137 набережной 6-й Армии. Профессиональное световое оборудование подчеркнет уникальные архитектурные детали старинных фасадов и сделает прогулочные маршруты комфортнее и безопаснее в темное время суток.

Конкурсные процедуры по отбору подрядной организации завершатся 25 сентября 2026 года. Победитель выполнит проектирование и монтаж оборудования. Все работы должны завершиться до 26 февраля 2027 года.

Проект создаст выразительный вечерний облик исторической части города и акцентирует внимание на культурном достоянии Вологды.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.