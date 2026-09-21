Правительство поддержит запуск производства в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия»

Правительство продолжает создавать условия для внедрения передовых технологий в промышленность с помощью механизма субсидирования льготных кредитов кластерной инвестиционной платформы. Подписано распоряжение о направлении в 2026–2031 годах свыше 5,8 млрд рублей на субсидирование льготной ставки по кредиту на реализацию инвестиционного проекта «Создание производства импортозамещающей химической продукции (ПЭТФ, ПБТ) на основе современной технологии».

Новое высокотехнологичное производство будет запущено на базе псковского завода «Титан-Полимер». Там будут выпускаться полимерные гранулы, которые являются сырьём для получения полиэфирных волокон и нитей, плёнок, нетканых материалов, инженерных пластиков, бутылочных заготовок и ряда композиционных материалов. Они широко востребованы в текстильной промышленности, машиностроении, автопроме, электронной индустрии, медицине, многих других секторах.

Общая стоимость проекта превысит 21 млрд рублей. Собственные средства ООО «Титан-Полимер» составят более 4,2 млрд рублей, остальные планируется привлечь с помощью льготного кредита.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие производства химической продукции», который входит в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».

Кластерная инвестиционная платформа – инструмент, направленный на предоставление льготных кредитов российским промышленным предприятиям для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих производство приоритетной продукции.

Говоря о принятом решении на совещании с вице-премьерами 21 сентября, Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что оно направлено на укрепление технологического суверенитета страны и поможет российскому бизнесу наладить выпуск приоритетной химической продукции, которая не имеет российских аналогов, сформировать новые кооперационные связи и технологические цепочки.

Распоряжение от 17 сентября 2026 года №2557-р PDF 286Kb