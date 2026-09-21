«Россети Северный Кавказ» провели ремонт и техническое обслуживание 32 подстанций в Чеченской Республике

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» за семь месяцев 2026 года провели техническое обслуживание и ремонт 32 подстанций класса напряжения 35-110 кВ на территории Чеченской Республики. Выполненные работы позволили повысить надежность и качество электроснабжения более 20,5 тысячи жителей региона и 128 социально значимых учреждений. Энергетики отремонтировали на питающих центрах 2,5 тысячи единиц оборудования, в том числе 81 выключатель и 169 разъединителей.

Технические мероприятия предусмотрены Программой ремонта энергообъектов АО «Чеченэнерго» на 2026 год и входят в перечень работ, проводимых в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.