«Русал» с октября намерен перейти на новую формулу ценообразования на алюминий в РФ

"Русал" намерен с 1 октября перейти на новую формулу ценообразования на первичный алюминий и сплавы для внутренних потребителей, что позволит снизить цены в диапазоне $40-100 за тонну. Об этом заявил глава ТД "Русал" Роман Рыбалов на встрече с потребителями, сообщил ТАСС один из участников встречи.

"Наша компания приняла решение о том, что с 1 октября 2026 года, то есть совсем скоро, мы переходим на новую формулу ценообразования на первичный алюминий и на сплавы", - сказал Рыбалов.

Сейчас цены на алюминий в РФ рассчитываются на базе котировок Лондонской биржи металлов и премии в порту Роттердам. Как пояснил Рыбалов, новая формула предполагает формирование корзины из нескольких индикаторов. В частности, будет учтена структура доли экспортных продаж "Русала" за первое полугодие 2026 года, котировки Лондонской биржи металлов с различными региональными премиями - европейской, азиатской и американской, а также Шанхайской биржи металлов. По его словам, нынешний баланс показателей в формуле, соответствующих структуре экспорта, будет действовать до конца июня.

"Диапазон снижения цены я бы обозначил как такой - 40-100 долларов. И на следующий год тоже не видим никаких оснований иных, и считаем, что эта формула будет генерить системно меньшую цену, чем формула, действующая сейчас", - отметил он.

Рыбалов добавил, что формула будет отображать цену алюминия с доставкой железнодорожным транспортом до Поволжья, где находится большая часть внутренних потребителей. Соответственно, для потребителей в других регионах она будет корректироваться на стоимость доставки.

Согласно его презентации, новая формула учитывает реальную структуру регионов экспорта алюминия производства компании, обеспечивая репрезентативность и актуальность цены, а также снижает риски ее резкого колебания. Она также обеспечивает объективный характер ценообразования, а информация об используемых индикаторах остается доступной покупателям, говорится в ней. Компания в дальнейшем намерена корректировать вес биржевых корзин в формуле каждые полгода исходя из фактической структуры экспорта и рассчитывает, что на нее перейдут все потребители, добавил он.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении "Русала" из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий. В службе указали, что в формуле ценообразования для российских потребителей группа компаний учитывала региональную премию, основанную на европейском ценовом показателе. При этом алюминий российского производства на текущий момент поставляется преимущественно на рынки стран Азии. Тогда же "Русал" заявил, что оспаривает в суде предупреждение ФАС о необходимости внесения изменений в условия договоров на поставку алюминия.