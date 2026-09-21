Длина нового участка Арбатско-Покровской линии метро от Гольянова до Балашихи составит более восьми километров

Город принял решение о продлении Арбатско-Покровской линии метро в подмосковную Балашиху. Длина нового участка превысит 8 километров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в рамках посещения завода в Мытищах рассказал о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск.

«Жители самого крупного по численности населения города Подмосковья – Балашихи – получат долгожданное метро благодаря принятому столицей решению продлить Арбатско-Покровскую линию от строящейся сейчас станции “Гольяново” до Балашихинского округа. Протяженность нового участка составит 8,3 километра. На нем построят две станции – “Восточный” и “Балашиха”, которая станет конечной. В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее мэром столицы Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций», – рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на Арбатско-Покровской линии работает только одна станция, расположенная в Подмосковье, – «Мякинино» – на территории Красногорского округа. Теперь будет еще две – одна в районе Восточный города Москвы, вторая разместится вдоль Щелковского шоссе в Балашихе. Проектирование нового участка начинается параллельно со строительством станции «Гольяново». Его появление позволит заметно разгрузить транспортный узел «Щелковская», где находятся международный автовокзал и одноименная станция метро, а также Щелковское и Горьковское шоссе.

«Московский метрополитен – главный городской транспорт столицы. Появление станции метро всегда дает огромный импульс развитию любого района, стимулирует там рост бизнеса и создание новых рабочих мест. Сегодня под руководством мэра Москвы Сергея Собянина формируется масштабная программа развития метрополитена до 2035 года. С учетом действующих сегодня станций уже через девять лет в зоне обслуживания московского метро будут проживать 33 процента жителей Подмосковья. Новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек, а время в пути из области в столицу сократится примерно в два раза», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Помимо станций «Восточный» и «Балашиха», на территории Подмосковья появится еще 10 новых станций. Значительный резерв провозной способности столичного метро позволил городу принять стратегически важное решение о продлении радиальных линий за МКАД. В ближайшие населенные пункты Подмосковья придут Таганско-Краснопресненская, Рублево-Архангельская, Арбатско-Покровская, Калужско-Рижская, Люблинско-Дмитровская и Бирюлевская линии. В результате метро сделает город ближе для 3,7 миллиона жителей области, которые смогут экономить в поездках от 30 до 60 минут. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».