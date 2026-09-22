ИТ-лаборатория нефтегазовой отрасли открылась в Губкинском университете

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина открылась ИТ-лаборатория для подготовки специалистов нефтегазового комплекса в сфере ИТ-технологий, оснащенная современной российской платформой для совместной работы и учебы Р7-Офис.

Лаборатория оборудована при поддержке Р7 – одного из ведущих разработчиков офисного программного обеспечения.

На площадке студенты смогут освоить инструменты совместной работы и офисные решения в среде, максимально приближенной к реальным производственным условиям. Помимо регулярных учебных курсов, ИТ-лаборатория также будет использоваться для проведения мастер-классов и встреч с экспертами Р7.

«Губкинский университет даёт студентам сильную инженерную базу. Мы со своей стороны предоставляем инструмент, с которым они гарантированно столкнутся в профессии: наш Р7-Офис уже работает в крупнейших нефтегазовых компаниях страны. Открытие ИТ-лаборатории закономерный шаг в нашем сотрудничестве. Мы хотим, чтобы студенты осваивали российские технологии не от случая к случаю, а в постоянной практике. Это серьезный задел на будущее как для них, так и для отрасли в целом», — отметил генеральный директор Р7 Евгений Шелковников.

Ректор Виктор Мартынов отметил, что Губкинский университет в этом году открыл три новые программы по ИТ и ИИ-технологиям для разработки месторождений, автоматизированных систем в ТЭК, инновационных технологий переработки нефти. Кроме того, в рамках соглашения с «Газпром нефть» началось формирование библиотеки цифровых моделей для повышения эффективности производства с фокусом на технологиях ИИ и цифровых двойников.

«Университет как отраслевой центр компетенций развивает образовательные направления, рассчитанные на кадровые потребности не только сегодняшнего дня, но и на стратегические проекты нефтегазового комплекса – задачи завтрашнего дня. Сотрудничество с предприятиями-лидерами в подготовке специалистов имеет принципиальное значение. Мы считаем, что студенты должны знакомиться с производственным оборудованием, программным обеспечением уже в университете, чтобы прийти на предприятия полностью готовыми к работе», - подчеркнул Виктор Мартынов.

В настоящее время Губкинский университет сотрудничает с почти 300 ведущими предприятиями нефтегазового комплекса России. Среди них «Газпром», «Газпром нефть», «НК «Роснефть», «Транснефть», «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», «НОВАТЭК» и другие. Основные направления сотрудничества – подготовка кадров с учетом потребностей компаний, проведение научных исследований и выполнение инжиниринговых проектов.