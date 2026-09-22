Немецкий 50Hertz подключил к национальной энергосистеме соединение Ostwind 3 и шельфовую ВЭС Windanker

Немецкий системный оператор 50Hertz сообщил о завершении пуско наладочных работ и начале выдачи в национальную энергосистему электроэнергии, выработанной большей частью турбин шельфовой ВЭС Windanker установленной мощностью 315 МВт, построенной в Балтийском море.

Поставки осуществляются через платформенную ПС 220 кВ Jasmund на шельфе и по подводно-подземному соединению Ostwind 3 220 кВ пропускной способностью 300 МВт, которое подключено к новой ПС 380/220 кВ Stilow в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

ПС Jasmund – первый энергообъект подобного типа в Балтийском море, полную ответственность за строительство и эксплуатацию которого несет 50Hertz (ранее за реализацию таких проектов отвечали операторы ВЭС), и состоит из двух ключевых компонентов: стальной опорной конструкции, крепящейся к морскому дну стальными сваями, и станционного здания с силовыми трансформаторами, РУ, оборудованием систем РЗА и вводными и вспомогательными устройствами.

Выход ВЭС Windanker на полную мощность и ввод в работу всех объектов проекта Ostwind 3 ожидается в ближайшее время.

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