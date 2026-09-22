Определен подрядчик для строительства семи домов для программы реновации в Тимирязевском районе

По результатам открытых торгов определен подрядчик на проектирование и строительство жилых комплексов для реализации программы реновации в Северном административном округе столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На севере столицы планируется возведение семи жилых домов, для строительства которых определены земельные участки общей площадью более 3,4 гектара. Суммарная площадь квартир в новых домах превысит 80 тысяч квадратных метров. Жилые комплексы построят по индивидуальным проектам с учетом требований к комфорту городской среды. При строительстве применят современные технологии и качественные материалы, преимущественно отечественного производства. Это позволит создать современные дома, которые будут отвечать потребностям жителей и органично впишутся в окружающую застройку», – рассказал Владислав Овчинский.

Московский фонд реновации в качестве городского застройщика будет контролировать все этапы строительства и следить за соблюдением установленных сроков реализации проектов.

В новых домах входы в подъезды выполнят на одном уровне с тротуарами, без ступеней и порогов, по принципу безбарьерной среды. На первых этажах разместят просторные вестибюли, помещения для консьержей и колясочные. Также здесь предусмотрят нежилые помещения для объектов повседневной инфраструктуры – магазинов, аптек, кафе, пунктов выдачи заказов и других востребованных сервисов.

Во дворах оборудуют детские площадки, спортивные зоны и места для отдыха. Такое комплексное благоустройство позволит создать комфортную среду не только внутри домов, но и на территории жилых кварталов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в августе в столице завершили строительство семи домов для реализации программы реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».