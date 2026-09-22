Оптическое волокно использовали для передачи гиперспектрального изображения

Исследователи из Университета Цинхуа и Наньянского технологического университета разработали систему передачи гиперспектрального изображения через одно оптическое волокно. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

На конце волокна размещается нанофотонная кодирующая структура. Она преобразует пространственную и спектральную информацию о падающем свете в оптический сигнал, который передается по волокну, после чего изображение восстанавливается вычислительными методами.

Система работает в спектральном диапазоне 400–700 нм и обеспечивает поле зрения ±60°. По данным авторов, такой подход позволяет создавать компактные оптоволоконные системы для визуализации и спектральных измерений.