В Краснодаре наградили участников межрегиональной молодежной научной конференции по электроэнергетике

В Краснодаре наградили участников и победителей межрегиональной молодежной научной конференции по электроэнергетике под эгидой Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.

Научные проекты представили студенты ведущих вузов и ссузов юга России, а также молодые специалисты компании «Россети Юг» и учащиеся профильных общеобразовательных учреждений.

Цель конференции – содействие раскрытию исследовательского и креативного потенциала молодых специалистов в сфере электроэнергетики, создание условий для продуктивного обмена опытом, новаторскими идеями и техническими решениями, а также поддержка талантливых исследователей.

Мероприятие состоялось на базе корпоративного энергетического института филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» в рамках Открытого корпоративного Чемпионата профессионального мастерства Группы «Россети» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4-20 кВ».