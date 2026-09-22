В СФУ обсуждают актуальные вопросы в области производства цветных, редких и благородных металлов

В Институте цветных металлов СФУ начала работу XVIII международная конференция «Металлургия цветных, редких и благородных металлов» имени члена-корреспондента РАН Геннадия Пашкова.

Конференция нацелена на обсуждение достижений и проблем в области производства цветных, редких и благородных металлов, обмен результатами научных исследований в области технологических процессов, экологии и рационального природопользования, комплексного освоения и сохранения недр, ресурсо- и энергосбережения, налаживание тесных контактов научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий.

Участниками конференции стали более 100 представителей академической и университетской науки, специалисты проектных институтов отрасли, инженеры-практики и предприниматели из России (Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Новосибирск, Красноярск, Норильск, Улан-Удэ, Владивосток и др.) и иностранные учёные и специалисты из ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан).

Открытие конференции состоялось 21 сентября.

Владимир Баранов, директор Института цветных металлов СФУ:

«Конференции исполняется восемнадцать лет, и надеюсь, что она будет жить и дальше, совершенствоваться, привлекать к себе внимание тех людей, которым небезразличны судьба страны и выполнение тех задач, которые стоят перед государством. Конференция постоянно трансформируется: мы пытаемся привлечь новых партнёров, трансформировать старые или открывать новые форматы — например, школа молодых учёных, мероприятия, связанные с посещением передовых площадок наших партнёров — представителей крупного, среднего и малого бизнеса, развивающих металлургические технологии. Конференция — это история не только про науку. Это ещё и подготовка новых специалистов. Очень важно вырастить новое поколение учёных, которое продолжит те начинания, которые заложила в них профессура».

В программу конференции включено проведение Научной школы для молодых учёных «От руды к функциональному материалу: редкие, цветные, благородные и редкоземельные металлы», предусматривающая 8 очных лекций (лекторы от ИХХТ СО РАН, СФУ и Компании «Норникель») и практическую часть — кейс «ПИРОМЕТАЛЛУРГИЯ 2.0». Школа проводится при поддержке РНФ (грант № № 26-93-20010).

Для участников конференции организованы экскурсии в АО «Красцветмет», ИЦ ООО «Полюс Проект», Геолого-минералогический музей и лаборатории СФУ, в ИХХТ СО РАН, а также вечерняя экскурсия по Красноярску.

Мероприятие организовано и будет проведено без организационных взносов, что позволило привлечь к участию значимое количество молодых учёных, аспирантов, магистрантов, студентов. Партнёрами и спонсорами конференции стали Российский научный фонд, Фонд Потанина, Компания «Норильский никель», журнал «Известия вузов. Цветная металлургия», ООО «Легкие металлы».

Работа конференции на площадке Института цветных металлов продлится до 25 сентября.