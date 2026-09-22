Завод «Энергокабель» примет участие в 31‑й Международной выставке «Сургут. Нефть и Газ»

22 сент. 2026, 15:15
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Источник:
АО Завод Энергокабель
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АО «Завод «Энергокабель» приглашает партнёров и клиентов посетить 31‑ю Международную специализированную технологическую выставку «Сургут. Нефть и Газ», которая пройдёт с 23 по 25 сентября 2026 года в Сургуте. Компания будет представлена на стенде № 3.

Место проведения: спорткомплекс «Энергетик» (г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 47).

Время работы выставки:

  • 23 сентября — с 10:00 до 17:00;
  • 24 сентября — с 10:00 до 17:00;
  • 25 сентября — с 10:00 до 14:00.

Посетители смогут лично ознакомиться с образцами продукции завода, которая соответствует строгим стандартам надёжности, а также требованиям пожарной и взрывобезопасности.

Центральный экспонат экспозиции — взрывозащищённый кабель (ВЗ). Это специальное решение для объектов с высокой вероятностью взрыва. Кабель разработан с учётом жёстких нормативов для оборудования, применяемого:

  • на нефтегазовых платформах;
  • на химических производствах;
  • в резервуарных парках;
  • на других потенциально опасных объектах.

Специалисты завода расскажут о технических характеристиках продукции, помогут подобрать решения под конкретные задачи и ответят на вопросы по условиям поставки.

Как попасть на выставку

Получить билет можно, пройдя онлайн‑регистрацию по ссылке.

Общественным транспортом:
Ближайшая остановка — «Улица Энергетиков». До неё ходят:

  • автобусы: № 17, 28а, 37, 45, 77, 99, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117;
  • маршрутка: № 31.
    От остановки до спорткомплекса — около 400 м (примерно 5 минут пешком).

На автомобиле:
Двигайтесь по ул. Энергетиков в сторону дома 47.

  • Если едете со стороны центра — после пересечения с ул. Майской продолжайте прямо, спорткомплекс будет по правой стороне.
  • Если со стороны проспекта Ленина — следуйте по ул. Энергетиков, не сворачивая, до дома 47.
    Рядом со спорткомплексом есть парковка.
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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.