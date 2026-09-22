Завод «Энергокабель» примет участие в 31‑й Международной выставке «Сургут. Нефть и Газ»
АО «Завод «Энергокабель» приглашает партнёров и клиентов посетить 31‑ю Международную специализированную технологическую выставку «Сургут. Нефть и Газ», которая пройдёт с 23 по 25 сентября 2026 года в Сургуте. Компания будет представлена на стенде № 3.
Место проведения: спорткомплекс «Энергетик» (г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 47).
Время работы выставки:
- 23 сентября — с 10:00 до 17:00;
- 24 сентября — с 10:00 до 17:00;
- 25 сентября — с 10:00 до 14:00.
Посетители смогут лично ознакомиться с образцами продукции завода, которая соответствует строгим стандартам надёжности, а также требованиям пожарной и взрывобезопасности.
Центральный экспонат экспозиции — взрывозащищённый кабель (ВЗ). Это специальное решение для объектов с высокой вероятностью взрыва. Кабель разработан с учётом жёстких нормативов для оборудования, применяемого:
- на нефтегазовых платформах;
- на химических производствах;
- в резервуарных парках;
- на других потенциально опасных объектах.
Специалисты завода расскажут о технических характеристиках продукции, помогут подобрать решения под конкретные задачи и ответят на вопросы по условиям поставки.
Как попасть на выставку
Получить билет можно, пройдя онлайн‑регистрацию по ссылке.
Общественным транспортом:
Ближайшая остановка — «Улица Энергетиков». До неё ходят:
- автобусы: № 17, 28а, 37, 45, 77, 99, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117;
- маршрутка: № 31.
От остановки до спорткомплекса — около 400 м (примерно 5 минут пешком).
На автомобиле:
Двигайтесь по ул. Энергетиков в сторону дома 47.
- Если едете со стороны центра — после пересечения с ул. Майской продолжайте прямо, спорткомплекс будет по правой стороне.
- Если со стороны проспекта Ленина — следуйте по ул. Энергетиков, не сворачивая, до дома 47.
Рядом со спорткомплексом есть парковка.