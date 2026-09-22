Завод «Энергокабель» примет участие в 31‑й Международной выставке «Сургут. Нефть и Газ»

АО «Завод «Энергокабель» приглашает партнёров и клиентов посетить 31‑ю Международную специализированную технологическую выставку «Сургут. Нефть и Газ», которая пройдёт с 23 по 25 сентября 2026 года в Сургуте. Компания будет представлена на стенде № 3.

Место проведения: спорткомплекс «Энергетик» (г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 47).

Время работы выставки:

23 сентября — с 10:00 до 17:00;

24 сентября — с 10:00 до 17:00;

25 сентября — с 10:00 до 14:00.

Посетители смогут лично ознакомиться с образцами продукции завода, которая соответствует строгим стандартам надёжности, а также требованиям пожарной и взрывобезопасности.

Центральный экспонат экспозиции — взрывозащищённый кабель (ВЗ). Это специальное решение для объектов с высокой вероятностью взрыва. Кабель разработан с учётом жёстких нормативов для оборудования, применяемого:

на нефтегазовых платформах;

на химических производствах;

в резервуарных парках;

на других потенциально опасных объектах.

Специалисты завода расскажут о технических характеристиках продукции, помогут подобрать решения под конкретные задачи и ответят на вопросы по условиям поставки.

Как попасть на выставку

Получить билет можно, пройдя онлайн‑регистрацию по ссылке.

Общественным транспортом:

Ближайшая остановка — «Улица Энергетиков». До неё ходят:

автобусы: № 17, 28а, 37, 45, 77, 99, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117;

маршрутка: № 31.

От остановки до спорткомплекса — около 400 м (примерно 5 минут пешком).

На автомобиле:

Двигайтесь по ул. Энергетиков в сторону дома 47.