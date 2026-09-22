Энергетики завершили ключевой этап подготовки к осенне-зимнему периоду в Олекминском районе

Работники Олекминского района Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подвели итоги ремонтной кампании за 8 месяцев 2026 года. За этот период специалисты выполнили значительный объем работ на воздушных линиях напряжением 35 кВ и 10 кВ, сделав основной упор на замену изношенных опор, траверс и перевод сетей на современный самонесущий изолированный провод (СИП).

На линии ВЛ 35 кВ «Олёкминск — Нерюктяй» была проведена замена 9 П-образных, 4 АП-образных опор и 1 приставки. Одним из самых масштабных направлений стала работа на ВЛ 35 кВ «Олекминск с отпайками — Хоринцы», где энергетики заменили 4 П-образные опоры, 17 траверс и 38 приставок — ключевых элементов усиления, позволяющих конструкциям выдерживать повышенные ветровые и гололедные нагрузки. На ВЛ 10 кВ «Заречный» для укрепления существующих линий произведена замена 7 приставок. В ходе модернизации ВЛ 10 кВ «Улахан-Мунку» установлено 5 А-образных и 15 одностоечных опор, а также выполнен переход с неизолированного провода на безопасный СИП на участке протяженностью один километр. Работы по замене инфраструктуры прошли и на ВЛ 10 кВ «Юнкюрь», где обновлены 46 опор и 3 километра провода. Кроме того, в рамках единой технологической цепи ВЛ 10 кВ «Кяччи» — ВЛ 10 кВ «Нерюктяй» — ВЛ 6 кВ «Селиваново» выполнена замена 6 приставок, 1 опоры и 1 траверсы.

Параллельно велась работа по оптимизации распределительных сетей: ВЛ 0,4 кВ от КТП № 140 «Коровник» и КТП № 141 «Маслозавод» в селе Кыллах были переведены на современный кабель СИП-2 и заменены опоры.