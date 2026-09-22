Конференция «Энергетика Дальнего Востока» собрала на Сахалине 150 экспертов и участников

II Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика Дальнего Востока» прошла в Южно-Сахалинске. Организаторами выступили компании Группы РусГидро: Дальневосточная генерирующая компания (ДГК), Сахалинэнерго, Корпоративный университет гидроэнергетики, а также Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) и Сахалинский государственный университет. Мероприятие собрало 150 экспертов и участников со всего Дальнего Востока и из Сибири – от Хакасии до Чукотки.Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика Дальнего Востока» состоялась осенью 2025 года во Владивостоке на базе ДВФУ. В отличие от первой конференции, которая была посвящена узкой электротехнической тематике, программа этого года расширена: к традиционным вопросам добавились технологические инновации, внедрение ИИ-технологий, безопасность и практическая эксплуатация энергообъектов.

Конференция началась с молодежной программы и диалога с экспертами. Участники обсудили социальные программы и мотивационные бонусы в компаниях Группы РусГидро и внедрение ИИ-технологий. РусГидро активно применяет эти инструменты для мониторинга, анализа и диагностики. На Дальнем Востоке, в частности, энергохолдинг внедряет цифровые системы управления с использованием ИИ на строящихся и модернизируемых объектах в Приморском крае – Артёмовской ТЭЦ-2 (Шкотовской ТЭЦ), Партизанской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ-2.

Вторая часть конференции была научно-практической. С докладами выступили руководители ДГК и Сахалинэнерго, которые рассказали о планах развития предприятий на ближайшие годы. Отдельная дискуссия была посвящена развитию кадрового потенциала. Участники представили научные проекты, которые лягут в основу сборника, который выпустят в печатном и электронном виде на разных платформах.

Конференция собрала не только профессионалов, но и заинтересовала школьников. Впервые в ней принял участие ученик РусГидро-класса из города Артём Приморского края Владислав Клименко, который выступил с докладом о развитии водородной энергетики.