Обновление конфигуратора подбора аксессуаров к напольным лючкам — подбор розеток и аксессуаров по фотоинструкциям и ускоренная загрузка изображений
На сайте iek.ru доступна новая версия конфигуратора подбора аксессуаров к лючкам напольным.
Для вашей удобной работы добавлены новые блоки, внедрена активная спецификация и оптимизированы изображения.
Новый блок «Выбранный комплект»
Визуализирует выбранный комплект и позволяет добавить его в корзину целиком одним действием.
Новый блок «Модули»
В разделе «Подбор» под фильтрами добавлен новый блок «Модули», который позволяет контролировать степень укомплектованности выбранных лючков.
Предусмотрено три статуса:
- Укомплектован — все доступные модули заняты.
- Не укомплектован — остаются свободные модули с указанием их количества.
- Переукомплектован — количество выбранных ЭУИ превышает доступное количество модулей. Пользователю предлагается добавить еще один комплект или убрать лишние элементы.
Количество доступных модулей автоматически масштабируется в зависимости от добавленных комплектов лючка. Если для выбранного лючка ЭУИ не предусмотрены, блок «Модули» не отображается.
Активная спецификация и корзина
В корзине реализована работа с несколькими спецификациями и выделение активной спецификации.
Статус спецификации
Карточка спецификации получает тот же статус, что и блок «Модули». Статус дополнительно отображается в виде тега и цветовой подсветки фона карточки в корзине.
Добавление в спецификацию
В карточке спецификации появилась кнопка «Добавить», при нажатии которой вы можете дополнить спецификацию необходимыми ЭУИ.
Создание новой спецификации
Новую спецификацию можно создать с помощью кнопки «Добавить новую спецификацию», расположенной на странице «Подбор».
Название спецификации
Формируется на основе порядкового номера создания спецификации и выбранных фильтров.
Оптимизация изображений товаров
Изображения товаров переведены с формата PNG на WebP. Это позволило уменьшить размер изображений и ускорить их загрузку, что положительно влияет на скорость работы интерфейса.
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