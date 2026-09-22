Обновление конфигуратора подбора аксессуаров к напольным лючкам — подбор розеток и аксессуаров по фотоинструкциям и ускоренная загрузка изображений

На сайте iek.ru доступна новая версия конфигуратора подбора аксессуаров к лючкам напольным.

Для вашей удобной работы добавлены новые блоки, внедрена активная спецификация и оптимизированы изображения.

Новый блок «Выбранный комплект»

Визуализирует выбранный комплект и позволяет добавить его в корзину целиком одним действием.

Новый блок «Модули»

В разделе «Подбор» под фильтрами добавлен новый блок «Модули», который позволяет контролировать степень укомплектованности выбранных лючков.

Предусмотрено три статуса:

Укомплектован — все доступные модули заняты.

Не укомплектован — остаются свободные модули с указанием их количества.

Переукомплектован — количество выбранных ЭУИ превышает доступное количество модулей. Пользователю предлагается добавить еще один комплект или убрать лишние элементы.

Количество доступных модулей автоматически масштабируется в зависимости от добавленных комплектов лючка. Если для выбранного лючка ЭУИ не предусмотрены, блок «Модули» не отображается.

Активная спецификация и корзина

В корзине реализована работа с несколькими спецификациями и выделение активной спецификации.

Статус спецификации

Карточка спецификации получает тот же статус, что и блок «Модули». Статус дополнительно отображается в виде тега и цветовой подсветки фона карточки в корзине.

Добавление в спецификацию

В карточке спецификации появилась кнопка «Добавить», при нажатии которой вы можете дополнить спецификацию необходимыми ЭУИ.

Создание новой спецификации

Новую спецификацию можно создать с помощью кнопки «Добавить новую спецификацию», расположенной на странице «Подбор».

Название спецификации

Формируется на основе порядкового номера создания спецификации и выбранных фильтров.

Оптимизация изображений товаров

Изображения товаров переведены с формата PNG на WebP. Это позволило уменьшить размер изображений и ускорить их загрузку, что положительно влияет на скорость работы интерфейса.

Переходите по ссылке и убедитесь в удобстве работы с обновленным конфигуратором подбора аксессуаров к лючкам напольным IEK.