ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ обновил сертификаты на установочные провода

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

- № ЕАЭС RU С-RU.АЮ64.В.00885/26 со сроком действия с 22.07.2026 по 21.07.2031 на установочные провода и кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката или из поливинилхлоридного пониженной горючести или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, и Т, провода марок: ПуВ, ПуВ-ХЛ, ПуВнг(А), ПуВнг(А)-ХЛ, ПуВнг(А)-LS, ПуВнг(А)-LS-ХЛ, ПуГВ, ПуГВ-ХЛ, ПуГВнг(А), ПуГВнг(А)-ХЛ, ПуГВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS-ХЛ, ПуВВ, ПуВВ-ХЛ, ПуВВнг(А), ПуВВнг(А)-ХЛ, ПуВВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS-ХЛ, ПуГВВ, ПуГВВ-ХЛ, ПуГВВнг(А), ПуГВВнг(А)-ХЛ, ПуГВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS-ХЛ с числом жил от 1 до 3 включительно, сечением от 0,50 до 95 мм2 включительно на номинальное переменное напряжение не более 450/750 В или до 1000 В постоянного тока номинальной частотой до 400 Гц; кабели марок: КуВВ, КуВВ-ХЛ, КуВВнг(А), КуВВнг(А)-ХЛ, КуВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS-ХЛ, КуГВВ, КуГВВ-ХЛ, КуГВВнг(А), КуГВВнг(А)-ХЛ, КуГВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS-ХЛ, КПуГВВ, КПуГВВ-ХЛ, КПуГВВнг(А), КПуГВВнг(А)-ХЛ, КПуГВВнг(А)-LS, КПуГВВнг(А)-LS-ХЛ, с числом жил от 2 до 5 включительно, сечением от 0,5 до 50 мм.кв включительно, на номинальное переменное напряжение не более 300/500 В номинальной частотой до 400 Гц, изготавливаемые по ТУ 3551-056-05015408-2015.