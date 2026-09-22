«Росатом» представил на юбилейной 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ решения в сфере атомной энергетики малой мощности и технологий IV поколения

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в юбилейной 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), завершившейся 18 сентября 2026 года в Вене. На стенде госкорпорации было представлено комплексное предложение по обеспечению критической инфраструктуры энергией и цифровыми технологиями. В рамках деловой программы прошли мероприятия по технологиям IV поколения и плавучим энергоблокам. Также обсудили вопросы подготовки кадров.

Деловую программу «Росатома» 15 сентября открыл семинар «Формируя будущее инновационных систем ядерной энергетики: потенциал совместной инфраструктуры». Участники обсудили перспективы технологий IV поколения и двухкомпонентной атомной энергетики, роль исследовательских реакторов в их развитии, а также возможности Международного центра исследований на базе Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР).

Отдельное внимание уделили серийному внедрению плавучих энергоблоков. В конце августа МАГАТЭ запустило инициативу ATLAS (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea, в переводе: «атомные технологии, лицензированные для использования в судоходстве»), направленную на поддержку безопасного внедрения атомных технологий на море. Представленная «Росатомом» концепция опирается на опыт эксплуатации плавучей атомной станции и предусматривает создание рядом с ПЭБ-100 центра обработки данных. Этой теме была посвящена сессия «Плавучие энергоблоки – готовые к внедрению энергетические решения с нулевым уровнем выбросов в атмосферу», участники которой 16 сентября обсудили рыночный потенциал плавучих энергоблоков, преимущества этой технологии и связанные с ней вызовы, а также усилия международных организаций по поддержке атомной энергетики малой мощности.

«Модульность, скорость и простота запуска в работу делают плавучие энергоблоки на ближайшие десятилетия надежным решением вопросов энергоснабжения прибрежных и энергетически дефицитных районов мира, где создание полноценной инфраструктуры и строительство атомной станции большой мощности экономически и технически нецелесообразно или где потребность существует “здесь и сейчас”», – отметил заместитель генерального директора Машиностроительного дивизиона «Росатома» по плавучим энергетическим решениям Владимир Аптекарев.

Были также отмечены преимущества предложенного решения для развертывания современной критической инфраструктуры.

«В представленном решении Центр обработки данных рассматривается в единой связке с энергетической инфраструктурой и цифровыми сервисами, что позволяет комплексно решать задачи по развитию моделей искусственного интеллекта и хранению, и обработке данных. Гарантированное энергоснабжение чистой энергией, отсутствие нагрузки на энергосети, эффективное жидкостное охлаждение вычислительной инфраструктуры морской водой – это надежная основа для формирования суверенных цифровых кластеров», – прокомментировал директор по специальным проектам АО «Атомдата» Видия Железнов.

В рамках деловой программы «Росатом» также принял участие в обсуждении вопросов развития кадрового потенциала атомной отрасли. 16 сентября на совместном семинаре Корпоративной академии «Росатома» и молодежной организации UN NYG (The United Nations Nuclear Young Generation, молодое поколение ядерщиков ООН) «70 лет прогресса: расширяя возможности молодежи для устойчивого ядерного будущего» участники обсудили вклад молодежи в деятельность МАГАТЭ и развитие атомной отрасли, а также роль молодых специалистов в формировании будущего сектора. В рамках мероприятия состоялась церемония присоединения UN NYG к Молодежной декларации атомного сотрудничества.

Практические подходы к подготовке специалистов были представлены на сессии «Подход “Росатома” к тренажерной подготовке персонала АЭС и будущих специалистов атомной отрасли». Представители Технической академии «Росатома» рассказали об опыте подготовки персонала для АЭС большой и малой мощности, использовании полномасштабных и аналитических тренажеров, развитии кадрового потенциала стран-партнеров, а также о возможностях подготовки будущих специалистов в рамках проекта «Обнинск Тех».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – некоммерческая автономная межправительственная организация, основанная в 1957 году и входящая в общую систему Организации Объединенных Наций. В настоящее время в состав МАГАТЭ входят 180 государств-членов. Агентство является мировым центром сотрудничества в ядерной сфере, содействует безопасному использованию ядерной науки и технологий в мирных целях и осуществляет деятельность в области гарантий и верификации для предотвращения распространения ядерного оружия. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене (Австрия).

Генеральная конференция является высшим директивным органом МАГАТЭ и ежегодно проводится в Вене. На ней рассматриваются вопросы, касающиеся текущей работы, бюджета и приоритетов МАГАТЭ. Конференция является площадкой для обсуждения стратегических вопросов в сфере использования атомной энергии.