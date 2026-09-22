Длина нового участка Таганско-Краснопресненской линии метро превысит пять километров

Город принял решение о продлении Таганско-Краснопресненской линии метро в подмосковные Химки и столичный район Куркино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в рамках посещения завода в Мытищах рассказал о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск.

«Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным планы развития метрополитена предусматривают строительство до 2035 года около 35 станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области. Так, северный радиус Таганско-Краснопресненской линии решено продлить в городской округ Химки и столичный район Куркино. Протяженность нового участка превысит пять километров. Здесь появятся две станции – “Химки”, которая будет располагаться возле Куркинского шоссе, и конечная “Куркино”. Быстро и комфортно добираться в столицу и возвращаться обратно смогут жители Куркина, расположенного рядом района Путилково Красногорского округа и Химок. Продление метро в Московскую область стало возможным благодаря системной работе по развитию транспортного каркаса столицы: с 2011 в городе построили и реконструировали уже 130 станций», – рассказал Владимир Ефимов.

С появлением нового участка Таганско-Краснопресненская станет линией с двумя станциями, расположенными в Подмосковье, – существующей «Котельники» и новой «Химки». Согласно прогнозным показателям, продление линии в северо-западном направлении через МКАД позволит улучшить транспортное обслуживание около 454 тысяч человек, проживающих в Куркине, а также подмосковных Путилкове и Химках. Снизится нагрузка на станции метро «Планерная», «Беломорская», «Ховрино», а также Ленинградское шоссе.

«Для жителей территорий рядом с новыми станциями “Химки” и “Куркино” время в пути до рельсового каркаса сократится в шесть раз, станет удобнее добираться более чем до 70 социальных, образовательных и досуговых объектов. Ожидаем, что новым участком метрополитена будут ежедневно пользоваться свыше 70 тысяч пассажиров. Они получат удобные пересадки на 22 станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Кроме того, продление линии на северо-запад привлечет еще 15 тысяч новых пассажиров метро. Перевозить их будут современные поезда российского производства», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, запланировано продление Рублево-Архангельской линии, запущенной 5 сентября президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, до Красногорска, Арбатско-Покровской – до Балашихи, Калужско-Рижской – до Мытищ, Люблинско-Дмитровской и Бирюлевской – до Ленинского городского округа. Последняя придет также в столичные районы Щербинка, Коммунарка и Филимонковский. Благодаря новым участкам метро в шаговой доступности получат около 3,7 миллиона жителей Московской области, которые смогут экономить в поездках от 30 до 60 минут. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».