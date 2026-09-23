IEK GROUP приглашает в Обнинск: четвертый полуфинал Чемпионата электриков состоится 1 октября

Чемпионат электриков возвращается после летнего перерыва: 1 октября, в Обнинске Калужской области состоится заключительный полуфинал. Участие в нем примут лучшие электромонтажники Карелии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Самарской областей.

Местом проведения полуфинала станет Обнинский колледж технологии и услуг.

«Калужская область для IEK GROUP имеет стратегическое значение ― здесь располагаются две наши производственные площадки. Регион обладает развитой промышленной базой, поэтому для нашей компании, которая активно развивает R&D службу и внедряет на предприятиях новые технологии, очень важно сотрудничество с областью, в том числе и в подготовке кадров», ― говорит Наталия Бельская, директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP.

Итак, участниками четвертого полуфинала стали:

В лиге «Профессионалы»:

Ильназ Шарафиев

Булат Сафиуллин

Раиль Гарипов

Максим Соловьев

Павел Голубев

Константин Бейдик

Денис Баранов

Николай Ануров

Никита Федяшов

Сергей Мажирин

В лиге «Юниоры»:

Вениамин Юрпалов

Арсен Гиниатуллин

Булат Шарипов

Расул Айсин

Иван Королев

Конкурсанты будут выполнять задание, состоящее из двух частей: монтажа и коммутации электроустановки и подготовки программы управления для программируемых логических контроллеров (ПЛК) на международном языке FBD (англ. Function Block Diagram).

Все участники полуфинала по его итогам получат Международный паспорт компетенций (Skills Passport), который подтвердит их квалификацию по стандарту BRICS.

Три лучших участника полуфинала ― золотой и серебряный финалисты от лиги «Профессионалы» и золотой от лиги «Юниоры» ― пройдут в финал Чемпионата, который пройдет 15 октября в Ульяновске, и получат шанс попасть на Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

Победители полуфинала получат также сертификаты на приобретение продукции IEK, а все конкурсанты ― комплект брендированной спецодежды.

После соревнований электромонтажники побывают на предприятии IEK GROUP в Балабаново. Это новая современная площадка по производству металлических кабеленесущих систем, оснащенная автоматизированными линиями.

Для гостей чемпионата IEK GROUP приготовила дополнительную программу. Болельщики увидят новинки IEK, смогут пообщаться с представителями компании, принять участие в конкурсах и мастер-классах по сборке электрического щитка, монтажу электроустановочных изделий и настройке реле.

В этот же день в рамках Чемпионата пройдет деловая программа. Ее участники ― представители промышленных компаний, некоммерческих организаций, учебных заведений, профильных областных министерств ― обсудят развитие кадрового потенциала российских предприятий для достижения технологического лидерства России на мировом уровне.

Приходите посмотреть, как работают электромонтажники! Полуфинал состоится по адресу: г. Обнинск, ул. Самсонова, д. 8.