IEK GROUP вошла в «Профессионалитет»: кластер в Тульской области будет готовить кадры для предприятий по производству электротехники

В Ясногорске Тульской области заработал кластер федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Электротехническая промышленность». В него вошли шесть колледжей и техникумов, а Управляющий совет возглавила IEK GROUP. Кластер стал объединением учебных заведений, которое готовит специалистов для предприятий по производству электротехнического оборудования.

IEK GROUP является одним из основных работодателей для выпускников техникумов и колледжей Тульской области, так как именно здесь расположена ее флагманская производственная площадка «Металл-Пласт», выпускающая большой ассортимент электротехнических изделий. Еще десять площадок располагаются в семи других регионах России.

«Новый учебный год в Ясногорске начался с важного события ― открытия образовательного кластера. Мы рады вместе с педагогами участвовать в работе по подготовке нового поколения специалистов, которое в скором будущем будет работать на производственных предприятиях», ― говорит Наталия Бельская, директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP.

Базовой образовательной организацией кластера стал Ясногорский технологический техникум. Перед запуском объединения в учебном заведении был проведен ремонт и модернизирована материально-техническая база. Теперь здесь оборудованы учебные зоны по девяти специализациям, в том числе монтаж и наладка электронных устройств, электромонтажные работы, электрофизические методы обработки металла и другие. IEK GROUP оборудовала лабораторию для обучения основам промышленной автоматизации: в аудитории представлены стенды с промышленными контроллерами и панелями оператора для отработки навыков по настройке комплексных электротехнических систем.

IEK GROUP как глава управляющего совета и работодатель совместно с другими компаниями-партнерами кластера будут разрабатывать с педагогами образовательные программы с учетом запросов от производств, участвовать в приеме экзаменов. Сотрудники IEK GROUP выступят в качестве квалифицированных наставников для студентов. На осень 2026 года уже запланированы мастер-классы и решение производственных кейсов на предприятии компании, экскурсии на производственную площадку, тренинги под руководством специалистов IEK GROUP и другие мероприятия.

Задача проекта «Профессионалитет» ― улучшить подготовку работников для ключевых отраслей экономики. Объединение в кластерах учебных заведений и предприятий, которые станут работодателями для выпускников, позволяет сократить разрыв между системой среднего профессионального образования и рынком труда. Учебные программы, составленные при участии представителей промышленности, помогут студентам быстрее освоиться на производстве после выпуска и повысят их ценность как специалистов. В России до конца 2027 года должны начать функционировать девять кластеров «Профессионалитет» отрасли «Электротехническая промышленность». Из них семь кластеров ориентированы преимущественно на энергетические компании.