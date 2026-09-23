Огнестойкий оптический кабель разработал СПЕЦКАБЕЛЬ

Завод «Спецкабель» представил огнестойкий оптический кабель для систем противопожарной защиты СКАЛА-ОКЗЛнг(A)-FRHF . Изделие предназначено для эксплуатации на объектах, где к стабильности связи, пожарной безопасности и сохранению работоспособности инженерных систем предъявляются особенно высокие требования. О разработке «Спецкабеля» написали Портал Мэра Москвы , Агентство городских новостей «Москва» , «Московский Комсомолец» и «Комсомольская правда» .

Главное преимущество новой конструкции — способность поддерживать непрерывную передачу оптического сигнала в условиях воздействия открытого пламени на протяжении 180 минут. Это означает, что даже во время продолжительного пожара оборудование, подключенное к линии, сможет продолжать обмен данными.

Высокие показатели огнестойкости обеспечиваются продуманной конструкцией изделия. Внешнюю защиту кабеля формирует стальная гофрированная лента, которая служит металлической броней, повышает устойчивость конструкции к механическим воздействиям и защищает оптический сердечник от дополнительных тепловых деформаций. Оптический сердечник покрыт специальным герметизирующим составом, благодаря которому внутрь конструкции не проникает влага. Такая защита помогает сохранить стабильность передачи сигнала в течение длительного времени.

Внутренняя и внешняя оболочки кабеля изготовлены из полимерной композиции, в которой отсутствуют галогены. При нагревании или горении такая оболочка образует меньше токсичных и коррозионно-агрессивных продуктов, усугубляющих воздействие на людей и окружающую металлическую аппаратуру и арматуру. Дымообразование при горении кабеля минимально, что важно для видимости путей эвакуации людей. Дополнительный уровень защиты обеспечивает гидрофобный материал, которым заполнено пространство между внутренней оболочкой и металлической броней.

Как сообщает главный конструктор — начальник отдела разработок «Спецкабеля» Роман Кузнецов, первоначально кабель создавался для использования в столичной подземке. От исправности таких систем могут зависеть своевременная передача сигналов, работа диспетчерского оборудования, оповещение пассажиров и организация безопасной эвакуации. Однако новый кабель может быть востребован и на промышленных предприятиях, в тоннелях, аэропортах и других объектах критически важной и социальной инфраструктуры. Его использование позволяет повысить устойчивость информационных и противопожарных систем к воздействию огня, влаги и механических нагрузок.