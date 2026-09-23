Открытие выставки «Сургут. Нефть и Газ - 2026»

Открытие 31‑й Международной специализированной технологической выставки «Сургут. Нефть и Газ — 2026» ознаменовалось торжественной церемонией награждения участников отраслевыми общественными наградами промышленного комплекса России. Мероприятие собрало ведущих представителей нефтегазового сектора и поставщиков технологических решений — в атмосфере делового партнёрства эксперты отметили вклад компаний в развитие отрасли и обеспечение технологической устойчивости страны.

Стенд АО «Завод «Энергокабель», стал одной из заметных точек деловой программы. Компания, отмечающая 25 лет работы в качестве поставщика качества для нефтегазовой отрасли, представила свои ключевые разработки. Центральное место в экспозиции занял взрывозащищённый кабель (ВЗ) — решение, ориентированное на объекты с повышенной опасностью: нефтегазовые платформы, химические производства, резервуарные парки.

Специалисты завода провели первые переговоры с отраслевыми заказчиками, продемонстрировали образцы продукции, соответствующей строгим требованиям пожарной и взрывобезопасности, а также обсудили перспективы поставок для крупных инфраструктурных проектов.

Выставка продолжит работу до 25 сентября. Посетить стенд АО «Завод «Энергокабель» (№ 3) и лично оценить технические решения компании можно в спорткомплексе «Энергетик» (г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 47).