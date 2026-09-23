Производство компонентов для оптоволокна модернизируют в Красноярске

Предприятие «Германий» получило поддержку Фонда развития промышленности края для увеличения мощностей по выпуску тетрахлорида германия. На средства льготного займа в 43,5 млн рублей проведут техническое перевооружение первого передела производства.

На предприятии создадут автономную систему безопасного распределения хлора и организуют его подачу в технологическую линию. Для расширения производства введут дополнительное технологическое и вспомогательное оборудование, а также систему нейтрализации выбросов хлора. Хлор – исходный реагент для получения тетрахлорида германия.

Техническое перевооружение позволит нарастить выпуск тетрахлорида германия - первого полупродукта в технологической цепочке производства германия. Особо чистый тетрахлорид германия с классом чистоты 99,9999% применяется при изготовлении преформ, из которых производят телекоммуникационное и техническое оптическое волокно. Соединение позволяет изменять показатель преломления сердцевины оптоволокна, обеспечивая необходимые скорость и дальность передачи сигнала.

Оптическое волокно – основа для производства волоконно-оптического кабеля, базового элемента современной телекоммуникационной инфраструктуры. Благодаря высокой пропускной способности, надёжности и дальности передачи данных такие линии постепенно заменяют традиционные сети.

Помимо оптоволокна, германий и его соединения применяются в солнечной энергетике, инфракрасной оптике, лазерной технике, при изготовлении высокоэффективных солнечных элементов, детекторов излучений, инфракрасных датчиков, специальных стёкол, полимерных катализаторов, медицинских препаратов и сплавов.

Продукция проекта включена в перечень критических комплектующих изделий. Она соответствует приоритетным направлениям технологического суверенитета России и способствует выполнению задач федеральной программы развития отрасли редких и редкоземельных металлов нацпроекта «Новые материалы и химия». К 2030 году долю импорта редких и редкоземельных металлов планируется снизить с 70 до 45%.

«Проект АО "Германий" имеет стратегическое значение не только для Красноярского края, но и для всей российской промышленности. Предприятие выпускает уникальную продукцию, необходимую для развития телекоммуникационной инфраструктуры, солнечной энергетики и других высокотехнологичных отраслей. Техническое перевооружение повысит надёжность производства, увеличит выпуск тетрахлорида германия и укрепит технологический суверенитет страны», – подчеркнул министр промышленности и торговли края Александр Черников.

«Финансирование направлено на решение конкретных производственных задач: создание системы безопасной и бесперебойной подачи хлора, повышение промышленной безопасности и ввод дополнительного оборудования. В результате предприятие сможет увеличить мощности по выпуску тетрахлорида германия и обеспечить потребности ключевых заказчиков», – отметила руководитель Фонда развития промышленности края Лариса Старикова.

АО «Германий» ведёт деятельность с 1961 года в составе красноярского завода цветных металлов имени В.Н. Гулидова, а с 1991 года – как самостоятельное предприятие. Основное направление работы – производство германия и его соединений. Компания является ключевым российским производителем тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Владелец 100% голосующих акций – холдинг АО «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех».