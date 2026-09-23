Уральский филиал ПАО «Россети» усилил ветровую защиту 22 энерготранзитов ХМАО

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили порядка 550 гасителей вибрации на линиях электропередачи 220–500 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Своевременное обновление оборудования помогает избежать технологических нарушений на энергообъектах, которые имеют большое значение для региона: участвуют в схеме выдачи мощности Няганской, Нижневартовской и Сургутских ГРЭС, а также питают нефтегазовую инфраструктуру.

Гасители вибрации российского производства смонтировали взамен аналогов, исчерпавших свой ресурс. Несмотря на достаточно простую конструкцию, такие устройства – важный элемент ЛЭП. Они защищают провода и грозотрос от микроповреждений при их вибрации, снижая амплитуду и энергию механических колебаний.

До конца года энергетики МЭС Урала обновят еще 450 гасителей вибрации на 13 линиях электропередачи в ХМАО. Для данного региона такие работы особенно важны: на отдельных территориях сила ветра здесь иногда превышает 30 м/сек.