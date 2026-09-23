В Петербурге почти за 1,4 млрд рублей модернизируют систему мониторинга городской инфраструктуры
Санкт-Петербург обновит инфраструктуру для обмена данными между городскими датчиками и единым центром обработки информации. На эти цели из городского бюджета выделили 1,4 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.
Проект включает создание стабильного канала связи, который позволит оперативно собирать сведения с управляемых устройств мониторинга по всему городу. Система обеспечит бесперебойную работу городских сервисов: от контроля за транспортными потоками до управления инженерными сетями. Благодаря качественной передаче данных специалисты смогут быстрее реагировать на нештатные ситуации и эффективнее следить за состоянием городской инфраструктуры.
Выбор компании, которая возьмет на себя техническое обслуживание и обеспечение связи, продлится до 8 октября 2026 года. Проект профинансируют из городского бюджета.
Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.