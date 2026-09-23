В Петербурге почти за 1,4 млрд рублей модернизируют систему мониторинга городской инфраструктуры

23 сент. 2026, 16:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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Санкт-Петербург обновит инфраструктуру для обмена данными между городскими датчиками и единым центром обработки информации. На эти цели из городского бюджета выделили 1,4 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект включает создание стабильного канала связи, который позволит оперативно собирать сведения с управляемых устройств мониторинга по всему городу. Система обеспечит бесперебойную работу городских сервисов: от контроля за транспортными потоками до управления инженерными сетями. Благодаря качественной передаче данных специалисты смогут быстрее реагировать на нештатные ситуации и эффективнее следить за состоянием городской инфраструктуры.

Выбор компании, которая возьмет на себя техническое обслуживание и обеспечение связи, продлится до 8 октября 2026 года. Проект профинансируют из городского бюджета.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.

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