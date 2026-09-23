РЖД начали испытания первого опытного участка ВСМ

Тестовый полигон длиной почти 1500 м построили в Ленинградской области на перегоне Саблино – Тосно. По сути, РЖД создали «ВСМ в миниатюре»: здесь смонтированы все элементы верхнего строения пути, созданные для магистрали. Проверяют их в условиях реальной эксплуатации.

Сегодня опытный полигон посетил глава РЖД Олег Белозёров и ознакомился с ходом испытаний.

Для проверки инфраструктуры используем «Сапсан». Помимо штатной диагностики в нём дополнительно установлены 35 измерительных систем. Они регистрируют 43 показателя динамики поезда, по которым в том числе рассчитывают плавность хода – то, что пассажир ощущает во время поездки.

При каждом проходе поезда на одном записывающем посту формируется до 3 Гб данных. Объём информации, получаемый в это время со всего полигона, сопоставим с библиотекой из 40 000 книг по 200 страниц. Кроме поезда, более чем 1500 датчиков установили на всех элементах инфраструктуры, 68 из них ещё на этапе строительства разместили внутри земляного полотна.

Комплексные динамические испытания показывают напряжения в элементах конструкции и их перемещения под воздействием «Сапсана». Ускорения и вибрации позволяют оценить интенсивность внешних воздействий на верхнее строение пути и то, как взаимодействуют все его элементы. Надёжность и ремонтопригодность отдельных элементов пути изучают в рамках эксплуатационных испытаний.

Результаты, которые будут получены в ходе тестирования, позволят подтвердить расчётные характеристики, отработать технологии монтажа и эксплуатации, а также подготовить решения к масштабному применению на всей высокоскоростной магистрали.