«Россети Центр и Приволжье» развивают инфраструктуру уличного освещения в Республике Марий Эл

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Мариэнерго» обустроили новую систему освещения на Воскресенском проспекте в Йошкар-Оле. На участке от Царьградского проспекта до бульвара Чавайна:

установлены 65 торшерных опор со 105 светильниками,

проложено 1,2 км кабельной линии электропередачи,

смонтировано 0,15 км ретро-гирлянд.

Новая система освещения стала частью благоустройства пешеходной зоны Воскресенского проспекта, расположенной рядом с набережной. Проект предусматривает создание общественного пространства со скамейками, качелями, озеленением, арт-объектами и малыми архитектурными формами.

Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».