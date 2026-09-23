«Россети Центр и Приволжье» развивают инфраструктуру уличного освещения в Республике Марий Эл
23 сент. 2026, 17:15
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Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Мариэнерго» обустроили новую систему освещения на Воскресенском проспекте в Йошкар-Оле. На участке от Царьградского проспекта до бульвара Чавайна:
- установлены 65 торшерных опор со 105 светильниками,
- проложено 1,2 км кабельной линии электропередачи,
- смонтировано 0,15 км ретро-гирлянд.
Новая система освещения стала частью благоустройства пешеходной зоны Воскресенского проспекта, расположенной рядом с набережной. Проект предусматривает создание общественного пространства со скамейками, качелями, озеленением, арт-объектами и малыми архитектурными формами.
Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».