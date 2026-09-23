«Россети Юг» улучшили электроснабжение туристической инфраструктуры Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили ремонт оборудования высоковольтной подстанции в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, повысив надежность электроснабжения г. Краснослободска, шести близлежащих населенных пунктов и потребителей, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме.

Помимо жилых домов, подстанция обеспечивает электроэнергией целый ряд социально значимых объектов: медицинские учреждения, школы и детские сады, а также десятки садоводческих товариществ и всю туристическую инфраструктуру прибрежной части реки Волги.

В ходе подготовки к осенне‑зимнему периоду специалисты провели капитальный ремонт оборудования и планово-профилактические мероприятия. В частности, они заменили два ввода 110 кВ, осуществили регулировку и ревизию основных узлов выключателя.

Регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт позволяют гарантировать стабильное электроснабжение в периоды максимальных нагрузок на энергообъекты, что особенно важно для комфорта жителей и бесперебойной работы социальных учреждений региона.