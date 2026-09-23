HR-стратегия «Москабельмет» представлена на TNF-2026

На площадке TNF-2026 выступил заместитель генерального директора ГК «Москабельмет» Павел Чивкин. В заключительный день форума он представил доклад «Как HR-стратегия создает лидеров рынка: опыт “Москабельмет” — от учеников школы до рабочих с инженерным мышлением». Тема очень актуальна для энергетического сектора: технологии постоянно меняются, а вместе с ними растут требования к квалификации специалистов. Как привлекать, обучать и развивать кадры для современного производства, Павел Чивкин рассказал на примере «Москабельмет».

Люди для современного производства

Работа с кадрами в последние годы стала одним из ключевых направлений развития Группы. Модернизация оборудования, цифровизация и освоение новых направлений требуют постоянного обновления компетенций сотрудников.

«Сегодня недостаточно просто обеспечить производство необходимым количеством сотрудников. Наша задача — сформировать профессионала, который способен работать в современном технологичном производстве и участвовать в его развитии. Поэтому мы выстраиваем не отдельные HR-инструменты, а единую систему — от привлечения человека и формирования профессии до передачи опыта, развития компетенций и вовлечения в улучшения», — отметил Павел Чивкин.

От интереса к отрасли — к реальной работе

Система подготовки кадров в «Москабельмет» начинается задолго до трудоустройства. Группа сотрудничает со школами, прежде всего с инженерными классами, и проводит экскурсии на производство. За последний год на 26 таких экскурсиях побывали 413 школьников и студентов. Для студентов также доступны практика, стажировки, проектная работа и частичная занятость. За пять лет практику в компании прошли более 200 человек, около 40% из них впоследствии трудоустроились.

Работа с молодым поколением, отметил спикер, требует особенного подхода. По его словам, привычные стереотипы о «зумерах» часто связаны не с нежеланием работать, а с разницей ценностей: молодые специалисты больше внимания уделяют среде, комфорту, возможности развиваться и видеть перспективу. Поэтому в «Москабельмет» стараются показывать реальные карьерные треки еще со школы и создавать условия, в которых человек может найти свое место и раскрыть способности.

От новичка до профессионала

Следующий этап — обучение в Учебном центре «Москабельмет», который работает более 20 лет и имеет образовательную лицензию. В 2025 году здесь получили новую рабочую профессию 114 сотрудников, еще 132 человека повысили квалификацию или прошли переподготовку.

Важная часть подготовки сотрудников — наставничество. Новички получают поддержку наставника, а рабочие профессии осваивают и в теории, и на практике — с изучением технологии и оборудования и отработкой навыков прямо на производстве. Для Группы это прежде всего способ не только помочь новичку быстрее освоиться, но и сохранить накопленный опыт, передавая его следующим поколениям специалистов. Такая система получила признание на городском уровне: «Москабельмет» стал лауреатом конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы».

В «Москабельмет» современного рабочего рассматривают как специалиста с инженерным мышлением — понимающего технологический процесс, знающего оборудование, умеющего находить причины отклонений и предлагать улучшения. Развивать такие компетенции помогают цифровые инструменты. В корпоративной базе знаний «Мотивити» сотрудникам круглосуточно доступны учебные материалы, видеоинструкции и квесты по освоению нового оборудования. А QR-коды на производственных линиях позволяют быстро открыть инструкцию по конкретной операции прямо на рабочем месте.

Чувствовать себя важным и влиять на результат

Павел Чивкин сделал акцент на одном из главных инструментов вовлечения сотрудников в развитие производства — системе кайдзен, то есть идей по улучшению рабочих процессов. С июня 2023 года в Группе собрали более 2550 таких предложений, свыше 54% уже реализовано, еще 16% находятся в работе. Уровень вовлеченности сотрудников достиг внушительных 85%!

«Для нас важно, чтобы сотрудник переходил от позиции “мне сказали — я сделал” к позиции “я понимаю процесс, вижу проблему, могу понять ее причину и предложить решение”. Именно в этом мы видим следующий уровень профессионализма и один из главных результатов развития нашей кадровой системы», — подчеркнул спикер.

Еще одна важная задача HR — помочь сотруднику найти свое место в компании. Павел Чивкин отметил, что люди часто уходят не потому, что их не устраивает работодатель, а потому, что не могут раскрыть свои способности или найти подходящую роль. Поэтому важно вовремя увидеть сильные стороны человека, помочь ему развить нужные компетенции и выстроить работу так, чтобы она была интересна ему и приносила результат компании.

Полезные практики

Опыт «Москабельмет» показывает, что современная HR-стратегия — это не только привлечение и удержание сотрудников. Это последовательная система, которая позволяет формировать профессиональное сообщество, способное развивать производство вместе с предприятием. Этим опытом «Москабельмет с готовностью делится с другими компаниям — чтобы вместе искать работающие решения для всей промышленности.