Почти 13 млрд рублей направят в ближайшие 2 года на создание и развитие промпарков

В ближайшие два года из федерального бюджета на создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков направят 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании Президента России с членами Правительства. Отобранные в 2026 году 32 новых проекта появятся в 18 субъектах России. В 2027 году будет направлено 10,8 млрд рублей, в 2028 году – 1,7 млрд рублей.

Средства регионы начнут получать после выполнения обязательных условий: прохождения госэкспертизы и заключения соглашений с резидентами и управляющими компаниями.

Глава Минэкономразвития отметил, что парки становятся драйвером роста малого предпринимательства, и цифры это подтверждают:

«За пять лет реальная выручка в расчете на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора малого и среднего бизнеса – 39% у резидентов и 2% у сектора МСП», – подчеркнул Максим Решетников.

Поскольку механизм показывает реальную отдачу, Минэкономразвития России продолжает его масштабировать: субсидии предоставляются в рамках федерального проекта по развитию МСП. При этом частные инвесторы обязаны софинансировать проект — в размере не менее 30% от его стоимости. Строительство необходимо завершить за два года, а на Дальнем Востоке (ДФО) и в Арктической зоне (АЗРФ) срок продлён до трёх лет. Резидентами парков могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса.

Конкурс на получение субсидий проводится ежегодно, в нем участвуют все регионы. Однако условия для них различаются в зависимости от их уровня бюджетной обеспеченности. Субъекты с низкой обеспеченностью могут получить на создание парков от 400 до 600 млн рублей, а регионы с высокой — до 200 млн рублей.

Особое внимание в новых отборах по поручению Владимира Путина уделяется воссоединенным и приграничным регионам. Для них предусмотрен отдельный лимит и конкурс, а также максимальный размер субсидии на один проект — до 600 млн рублей. В 2026 году поддержаны два таких проекта: в Херсонской области появится бизнес-парк — центр внедрения современных агротехнологий, в Белгородской области будут производить стройматериалы, металлоизделия, лакокрасочную продукцию и горнодобывающее оборудование.

Среди победителей нового отбора прослеживается устойчивая тенденция: регионы все чаще выбирают для парков отраслевую специализацию. По словам Максима Решетникова, в Чеченской Республике резиденты выстроят кооперационные цепочки для выпуска продукции, необходимой при производстве бетона и тротуарной плитки, а в Республике Мордовия будут развивать металлообработку и деревообработку.

Еще один позитивный сигнал — рост числа заявок от субъектов России, где действующие парки уже полностью заполнены резидентами. Это говорит о том, что регионы и бизнес видят реальные эффекты от механизма и научились с ним работать. В 2026 году поддержано расширение парка в Нижегородской области, в Ставропольском крае уже четвертая очередь строительства, а у Республики Татарстан — шестая.

Распределение поддержанных проектов в этом году по федеральным округам выглядит следующим образом:

Приволжский федеральный округ — 16 проектов в республиках Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, Нижегородской и Самарской областях, Пермском крае.

Центральный федеральный округ — 4 проекта в Белгородской, Рязанской и Орловской областях.

Дальневосточный федеральный округ — 5 проектов в Приморском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае.

Северо-Кавказский федеральный округ — 3 проекта в Чеченской Республике.

Уральский федеральный округ — 2 проекта в Челябинской и Свердловской областях.

Северо-Западный федеральный округ — 1 проект в Вологодской области.

Воссоединенные регионы — 1 проект в Херсонской области. Глава ведомства сообщил, что механизм создания парков прочно встроен в запуск нового инвестиционного цикла. Он дает бизнесу готовую инфраструктуру, снижает издержки и ускоряет запуск проектов в нужных отраслях.

Заявки на проекты оценивает экспертная группа при Минэкономразвития, в которую входят представители Минпромторга России, профильных ассоциаций, общероссийских объединений предпринимателей. В оценке также участвуют институты развития — АО «КРДВ», АО «КАВКАЗ.РФ», «Сколково» и Корпорация МСП.

К 2030 году во рамках поручения Президента России в стране должно появиться не менее 100 промпарков, технопарков и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса, а на территории ДФО и АЗРФ — минимум 10 таких парков.