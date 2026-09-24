ChinaCable.Ru работает на Wire China 2026 на стендах семи производителей кабельного оборудования

Команда ChinaCable.Ru принимает участие в международной выставке Wire China 2026, которая проходит в Шанхае. Специалисты компании работают на стендах семи китайских производителей кабельного оборудования, сообщает ChinaCable.Ru.

На выставке представлены компании Yong Xiong — стенд № E2D41A, SKS — № E2C43, Fuchuan — № E2F03, SFS — № E2C41, Hexing — № E3A03, Feihong — № E5D81 и Zhongding — № E2F23.

Компании специализируются на разных направлениях кабельного машиностроения. По данным каталога ChinaCable Compass, Yong Xiong выпускает волочильное оборудование, SKS — оборудование для производства LAN-кабеля, Fuchuan — машины скрутки, SFS — крутильное оборудование, Hexing — крупное крутильное оборудование, Feihong — волочильные машины, Zhongding — экструзионные, лентообмоточные и крутильные линии.

В частности, в линейку Fuchuan входят машины одинарной и двойной скрутки для медной, алюминиевой и луженой проволоки. Производитель выпускает оборудование для различных диапазонов сечений, включая высокоскоростные банчеры и машины с электронной регулировкой шага скрутки.

Yong Xiong специализируется на линиях грубого, среднего и тонкого волочения, а также приемном оборудовании и койлерах. В 2026 году ChinaCable также сообщала о пусконаладке мультиваера Yong Xiong на российском кабельном предприятии.

SFS занимается крутильным оборудованием. Ранее представители производителя участвовали в заседании секции «Кабельное оборудование» Ассоциации «Электрокабель», где рассматривалось влияние возможностей крутильных машин на эффективность производства.

В состав команды ChinaCable.Ru на Wire China 2026 вошли руководитель Антон Герасимов, специалисты Алексей Чурин, Константин Привалов и Виталий Слободяник, руководитель китайского подразделения Максим Рябов, а также переводчики Алёна Рябова, Елена Хорошева и Ирина Жохова.

Wire China традиционно объединяет производителей оборудования, материалов, проволоки и кабельно-проводниковой продукции. ChinaCable.Ru ранее сообщала о подготовке к участию в выставке и работе с китайскими производителями кабельного оборудования.

Контакты:

Герасимов Антон - руководитель

wechat ID: Assistant4u

тел: +7 (985) 695-57-64



Чурин Алексей - специалист направления «Волочение, лужение»

wechat ID: wxid_ss9szuj54nvj12

тел: +7 (929) 528-96-68



Привалов Константин - специалист направления «Экструзия, вспомогательное оборудование»

wechat ID: wxid_pv7qxof39iut22

тел: 8 (925) 863-01-99



Слободяник Виталий - специалист направления «Скрутка, оборудование для LAN»

wechat ID: wxid_txqugs7buz0w22

тел: +7 965 779 82-25



Рябов Максим - Руководитель китайского подразделения

wechat ID: gl18682179792



Рябова Алёна - Переводчик

wechat ID: A89135453162



Хорошева Елена - Переводчик

wechat ID: vbnm193



Жохова Ирина - Переводчик

wechat ID: zhohova