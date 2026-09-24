Для 2,3 тыс. жителей Лыткарина энергетики отремонтировали кабельную линию
Жителям микрорайона 4А в Лыткарине больше не грозит внезапное отключение электроэнергии. В середине сентября специалисты «Мособлэнерго» в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства выполнили ремонт кабельной линии, обеспечивающей питание четырех 15-этажных многоквартирных домов и детского сада № 24 «Кораблик».
Работники компании заменили участок кабеля на линии напряжением 10 кВ протяженностью 800 метров. Линия проложена от трансформаторной подстанции № 657 до распределительной трансформаторной подстанции № 28. Этот участок кабельной линии является важным звеном в системе электроснабжения западной части города.
Раньше повреждение на этом участке кабельной линии могло оставить без электричества более чем 2,3 тыс. человек, в том числе многодетные семьи из четырех многоквартирных домов. В зоне риска был и детский сад «Кораблик».
Благодаря проведенным мероприятиям линия отремонтирована и снова работает без перебоев, поэтому отключения электроэнергии в неподходящий момент жителям больше не грозят.
«В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт кабельной линии напряжением 10 кВ в микрорайоне 4А города Лыткарино. Мы заменили участок кабеля на линии от трансформаторной подстанции до распределительной трансформаторной подстанции. Этот участок является важным звеном в системе электроснабжения западной части города. Работы проведены в середине сентября, до начала отопительного сезона, что гарантирует стабильное электроснабжение в период максимальных нагрузок. Замена изношенного кабеля позволила исключить риск внезапных отключений и повысить общую надежность сети. Теперь линия работает в штатном режиме, и мы уверены, что жители микрорайона и воспитанники детского сада будут обеспечены бесперебойным электричеством», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.