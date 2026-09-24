Для 2,3 тыс. жителей Лыткарина энергетики отремонтировали кабельную линию

Жителям микрорайона 4А в Лыткарине больше не грозит внезапное отключение электроэнергии. В середине сентября специалисты «Мособлэнерго» в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства выполнили ремонт кабельной линии, обеспечивающей питание четырех 15-этажных многоквартирных домов и детского сада № 24 «Кораблик».

Работники компании заменили участок кабеля на линии напряжением 10 кВ протяженностью 800 метров. Линия проложена от трансформаторной подстанции № 657 до распределительной трансформаторной подстанции № 28. Этот участок кабельной линии является важным звеном в системе электроснабжения западной части города.

Раньше повреждение на этом участке кабельной линии могло оставить без электричества более чем 2,3 тыс. человек, в том числе многодетные семьи из четырех многоквартирных домов. В зоне риска был и детский сад «Кораблик».

Благодаря проведенным мероприятиям линия отремонтирована и снова работает без перебоев, поэтому отключения электроэнергии в неподходящий момент жителям больше не грозят.