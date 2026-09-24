Капитальный ремонт пешеходного моста на 2140-м километре в Тюмени оценили в 290 млн рублей

В Тюмени обновят надземный пешеходный переход на 2140-м километре железнодорожной станции. Объект требует капитального ремонта, чтобы обеспечить безопасность горожан и привести конструкцию в нормативное состояние. Стоимость контракта составляет 290 миллионов рублей, сообщает портал RosTender.info.

Исполнитель разработает проект и выполнит строительные работы. Проект финансируют из бюджетных субсидий. Подрядчик завершит работы до 30 сентября 2027 года. Выбор компании, которая займется реконструкцией перехода, завершится 2 октября 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.