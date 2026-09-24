Комиссия СоюзМаш по энергоэффективности и Экспертный совет комитета Госдумы обсудили решения для сложных технологических условий

Заседание провел Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России Андрей Муров. Мероприятие впервые проводилось в совместном формате с Экспертным советом по обеспечению технологической независимости предприятий нефтегазового комплекса при Комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле.

Участники обсудили вызовы, стоящие перед отраслью экологического машиностроения. Особое внимание было уделено инновационным разработкам для арктических условий и области применения новых материалов (в том числе техногенного происхождения). Андрей Муров отметил, что принципиально важно, чтобы российские решения в этой сфере были конкурентоспособными не только по экологическим характеристикам, но и по совокупной стоимости жизненного цикла.

В рамках заседания также рассматривались перспективы использования систем накопления энергии большой мощности. «Россети» активно участвуют в развитии этого направления. Такие технологии повышают гибкость энергосистемы и помогают стабильно закрывать пиковые нагрузки.

Комиссия Союза машиностроителей России по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения под руководством Андрея Мурова действует с 2019 года. В ее состав входят представители федеральных органов власти, промышленных предприятий и энергетических компаний, финансовых институтов и образовательных организаций.