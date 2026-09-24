Компания EXA Infrastructure планирует проложить трансатлантический кабель на основе 24 пар волокон, соединяющий штат Нью-Джерси и Великобританию

Плюс
41 минуту назад
104
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Компания EXA Infrastructure со штаб-квартирой в Лондоне, которая создаёт и обслуживает протяжённые наземные и подводные волоконно-оптические кабельные сети, обеспечивая высокоскоростную и низкозатратную связь между крупными регионами, объявила о планах строительства трансатлантической кабельной системы протяжённостью 6552 километра, которая обеспечит пропускную способность более 500 Тбит/с между штатом Нью-Джерси, США, и новой станцией приземления в населённом пункте Брин (Brean), Великобритания.

Планируется, что новая система EXA Meridian будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале 2029 года и станет девятым трансатлантическим кабелем в портфолио компании. В рамках проекта был заключён контракт согласно условиям поставки CIF (Cost, Insurance and Freight) с компанией Xtera Communications, Inc., поставщиком решений в области подводных телекоммуникационных услуг, что стало важной вехой на пути к реализации проекта.

Кабель на основе 24 пар оптических волокон для трансатлантической системы EXA Meridian удовлетворит растущий спрос на услуги связи между Северной Америкой и Европой, поскольку рабочие нагрузки искусственного интеллекта, облачные сервисы и распределённые центры обра

...

Данный материал доступен только подписчикам Плюс

Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм