Компания EXA Infrastructure планирует проложить трансатлантический кабель на основе 24 пар волокон, соединяющий штат Нью-Джерси и Великобританию

Компания EXA Infrastructure со штаб-квартирой в Лондоне, которая создаёт и обслуживает протяжённые наземные и подводные волоконно-оптические кабельные сети, обеспечивая высокоскоростную и низкозатратную связь между крупными регионами, объявила о планах строительства трансатлантической кабельной системы протяжённостью 6552 километра, которая обеспечит пропускную способность более 500 Тбит/с между штатом Нью-Джерси, США, и новой станцией приземления в населённом пункте Брин (Brean), Великобритания.

Планируется, что новая система EXA Meridian будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале 2029 года и станет девятым трансатлантическим кабелем в портфолио компании. В рамках проекта был заключён контракт согласно условиям поставки CIF (Cost, Insurance and Freight) с компанией Xtera Communications, Inc., поставщиком решений в области подводных телекоммуникационных услуг, что стало важной вехой на пути к реализации проекта.

Кабель на основе 24 пар оптических волокон для трансатлантической системы EXA Meridian удовлетворит растущий спрос на услуги связи между Северной Америкой и Европой, поскольку рабочие нагрузки искусственного интеллекта, облачные сервисы и распределённые центры обра

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