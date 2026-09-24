Новый офисный центр в Москворечье-Сабурове обеспечит почти пять тысяч рабочих мест для жителей столицы

На юге Москвы продолжается расширение деловой инфраструктуры в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москворечье-Сабурово продолжает развиваться. В рамках программы МПТ здесь появится новый офисный комплекс площадью более 30 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 4,9 тысячи рабочих мест для жителей столицы», — добавил Анатолий Гарбузов.

Проект будет реализован вблизи станции метро «Варшавская» Большой кольцевой линии. В его состав войдут офисные пространства, многофункциональные помещения на первых этажах, а также подземный паркинг на 275 машино-мест, включая гостевые места и зарядную инфраструктуру для электромобилей. Бизнес-центр реализует девелопер FORMA, проект разрабатывается под названием «СПЛИТ».

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут порядка 330 объектов общей площадью около 11 миллиона квадратных метров.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено порядка 4 триллиона рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.