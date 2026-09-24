В Московской области улучшится транспортная доступность на Ярославском направлении

24 сент. 2026, 18:00
282
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
Авторы и источники / Правообладателям

Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации выдала положительное заключение на строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Фряновского шоссе. Этот объект располагается в границах третьего пускового комплекса ЦКАД.

Проект включает в себя устройство съездов дополнительных съездов/въездов на ЦКАД с Фряновского шоссе, реконструкцию А-107 для повышения пропускной способности участка, а также создание интеллектуальных транспортных систем для контроля трафика.

Развязка расположена к северо-востоку от Москвы в пределах городского округа Щелково Московской области.

«В связи с тем, что существующее пересечение А-107 и Фряновского шоссе в настоящее время работает на пределе пропускной способности и не обеспечит дополнительную транспортную нагрузку с ЦКАД, проект предлагает разделение съездов и въездов на ЦКАД на расстояние, достаточное для обеспечения пропускной способности узла», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Проект предполагает обустройство четырех съездов, первый будет 1-2-полосным, а остальные однополосными.

«Также запланировано уширение существующего путепровода на ЦКАД длиной чуть более 34 м. Расчетная скорость движения на нем будет до 140 км в час», – добавил эксперт.

Кроме того, по проекту будут построены локальные очистные сооружения и шумозащитный экран высотой 3 м, и протяженностью более 283 м.

Застройщик – государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Генеральный проектировщик – АО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Смотрите новые видео на платформе RusCable Видик!

Оригинальные проекты, видео, трансляции RusCable.Ru на собственной видеоплатформе. Главный видеоархив кабельной отрасли на собственной платформе.

RusCable Видик